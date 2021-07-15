حازم إمام: «اتخطفنا» من هدف الأهلي الأول بنهائي دوري الأبطال

وصف حازم إمام، قائد نادي الزمالك، شعوره بعد تسجيل عمرو السولية، لاعب وسط الأهلي الهدف الأول في نهائي القرن.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا التاسع في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة يوم 27 نوفمبر الماضي.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية: «اتخطفنا في الهدف الأول الذي سجله السولية مع بداية الشوط الأول».

وأضاف: «بعد أن سجل شيكابالا التعادل الكفة تحولت للزمالك، حتى الهدف الثاني للأهلي جاء قبل 5 أو 6 دقائق من انتهاء المباراة».

وأكمل: «كنت على يقين تام أننا سنتعادل لو كان تبقى ربع ساعة مثلا، المباراة كانت أحداثها سريعة، وعندما نظرت إلى الوقت ورأيت أنه متبقي 5 دقائق، قلت إنه صعب أن نحرز هدف التعادل والأمر أصبح واقع».

وواصل: «اعتقد أنه لو حققنا بطولة إفريقيا لكانت ستفرق معنا، خاصة أنها أمام الأهلي».

وأتم: «ضمن العوامل السلبية التي ساعدت الأهلي في التتويج بالبطولة هو الإعلام الذي صدر ملف تغيير مجالس الإدارات بالنادي كنا نسمعها يوميا قبل المباراة».