قال سفير بريطانيا لدى القاهرة جيفري آدامز، إن شخصية الشعب المصري وضيافتهم وكرمهم وخفة دمهم لم تتغير، ذاكرًا أن «خفة الدم المصرية» أمر جاذب جدًا للأجانب.

وأعرب خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، عن سعادته بإعادة النظر في الإجراءات بمجال أمن الطيران بين مصر وبريطانيا، بعد توليه منصب سفير لندن لدى القاهرة وتولي بوريس جونسون منصب رئيس الوزراء البريطاني.

وأشار إلى أن إعادة النظر وفتح الباب لاستئناف الرحلات المباشرة بين المملكة المتحدة وشرم الشيخ خطوة إيجابية، مؤكدًا أن السياح البريطانيين سيعودون إلى مصر بالآلاف بعد جائحة كورونا.

ولفت إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى لندن شهر يناير لعام 2020 كانت ناجحة للغاية، موضحًا أن الرئيس ألقى محاضرة في مؤتمر كبير حول الاستثمارات الإفريقية كرئيس للاتحاد الإفريقي.

وذكر أن اجتماع الرئيس السيسي مع «جونسون» كان إيجابيًا للغاية، لافتًا إلى أن اللقاء تناول كل المجالات كالتعليم والتجارة والاستثمارات، وشهد الاتفاق على تعزيز العلاقات وزيادة الاستثمارات.

وأكد على أهمية تعزيز المجالات كافة وزيادة الاستثمارات والتجارة بين البلدين، معلقًا على انتهاء فترة خدمته كسفير في مصر: «شربت من مياه النيل وأكيد هرجع، وابنتي تعمل في القاهرة بمنظمة غير حكومية لمساعدة اللاجئين السودانيين».