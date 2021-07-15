معلومات الوزراء: مصر تقفز 38 مركزا في مؤشر أكثر دول العالم أمانا في 2021

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر نجحت في التقدم 38 مركزًا في مؤشر أكثر دول العالم أمانا في عام 2021، وذلك رُغم زيادة عدد الدول على المؤشر هذا العام.

جاء ذلك في الإنفوجراف الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليوم الخميس، تحت عنوان "مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر أكثر دول العالم أمانًا في 2021".

وأوضح المركز أن التقدم تحقق رغم جائحة "كوفيد-19" وما خلفته من أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات على مستوى دول العالم، والتي أعادت ترتيب دول العالم على المؤشر في 2021، حتى إن كثيرًا من القوى الاقتصادية الكبرى في العالم أصبحت بؤرة للوباء.

وأشار المركز، إلى أن الولايات المتحدة جاءت بعد مصر في المرتبة الـ71، والبرازيل في المرتبة الـ129، وغيرهما لتأتي مصر في المرتبة الـ65 عالميًّا خلال عام 2021 ضمن 134 دولة، مقارنة بالمرتبة الـ103 من بين 128 دولة في 2019.

فيما كانت آيسلندا، والإمارات، وقطر، أعلى 3 دول عالميًّا على المؤشر في 2021.

ولفت إلى أن مؤشر "أكثر دول العالم أمانًا" يتضمن 3 عوامل رئيسة، وهي: الأمن الشخصي، والحروب، والكوارث الطبيعية متضمنة الأمان من خطر العدوى بفيروس كورونا.