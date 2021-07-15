الفلبين تتسلم حوالي ربع مليون جرعة من لقاح موديرنا المضاد لكورونا

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تسلمت الفلبين، حوالي ربع مليون جرعة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا، كجزء من مشترياتها من الشركة المصنعة الأمريكية.

وذكرت صحيفة "فيل ستار" المحلية، اليوم الخميس، أن رحلة الخطوط الجوية السنغافورية نقلت 250 ألفا و800 جرعة هبطت في مبنى 3.

ومن بين الجرعات التي وصلت حديثًا، سيتم تخصيص 56 ألفا و400 جرعة للقطاع الخاص، فيما توزع الحكومة الـ 194 ألفا و440 جرعة المتبقين.

وهذه الشحنة هي الثانية من لقاح موديرنا التي تتسلمها الفلبين.

ووصلت الشحنة الأولى المكونة من 249 ألفا و600 جرعة إلى البلاد يوم 27 يونيو الماضي.

ويشار إلى أن هاتين الشحنتين هما جزء من إجمالي 20 مليون جرعة اشترتها الحكومة الفلبينية من شركة موديرنا الأمريكية للأدوية.