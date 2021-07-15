الأمم المتحدة تدعو لإحياء محادثات السلام والتوصل إلى تسوية تفاوضية في أفغانستان

دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) إلى إعادة إحياء محادثات السلام بين طالبان والحكومة من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية، باعتبارها أفضل طريقة لإنهاء الأذى الذي يلحق بالمدنيين.

وحثت البعثة جميع الأطراف على إعلان وقف إطلاق النار في عيد الأضحى، حيث يمكن أن يمنح ذلك الأفغان فترة راحة من الصراع ويمكن أن يساهم في مفاوضات سلام مستدامة وذات مغزى.

ودعت (يوناما) -في بيانها اليوم الخميس- المهتمين بصدق بمستقبل أفغانستان وشعبها إلى إعطاء الأولوية للتفاوض على السلام والالتزام بالإجراءات، بما في ذلك حماية البنية التحتية للبلاد، والتي ستظهر اهتماما حقيقيا برفاهية جميع الأفغان.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شددت الأمم المتحدة على ضرورة محاسبة أولئك الذين يرتكبون أيا من هذه الأعمال، مجددة تأكيدها على أن الأطراف ملزمة باحترام حقوق الإنسان والكرامة لجميع الأفغان، ولا سيما النساء والفتيات اللائي تعرّضن في الماضي لأشكال حادة من التمييز.

وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الهجوم العسكري المستمر في جميع أنحاء أفغانستان وما يترتب عليه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبما تحمله من قتل وتشريد وسوء معاملة ، باتت واسعة الانتشار ومثيرة للقلق، وتخلق حالة من الخوف وانعدام الأمن.