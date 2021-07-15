تستعد الكثير من النساء لتجهيز المنزل استعدادا لاستقبال عيد الأضحي المبارك، وذلك بداية من شهر ذي الحجة، حيث يبدأن في الترتيب والتنظيف، وشراء الأدوات اللازمة لتلك المناسبة.

ونشر موقع "بروبرتي" مجموعة من المعلومات حول طرق الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

• شراء أساسيات المنزل

يحتاج المنزل خلال مناسبة عيد الأضحى المبارك إلى موازين لتقسيم اللحم حسب كل حصة، ويحتاج أيضا إلى عناصر مثل السكاكين والمروحيات لتقطيع اللحم، ومن الجيد أيضا الاحتفاظ ببعض مواد التنظيف، مثل مواد التبييض ومعطرات الجو في متناول اليد للعناية بالرائحة، حيث تجتمع هذه العناصر الصغيرة معًا لتلعب دورًا رئيسيًا عندما تريد تجهيز المنزل للعيد.

• تنظيف الثلاجة

هناك جانب آخر من جوانب عيد الأضحى يميل البعض إلى إساءة تقديره، وهو مقدار المساحة الكافية في الثلاجة، حيث يعتبر الطريقة الوحيدة لتخزين اللحم لفترة طويلة، هي وضعه في الثلاجة، لذلك يجب الحرص على تنظيف وتعقيم الثلاجة، والتخلص من أي شئ بداخلها، وتحضيرها بشكل مسبق.

• تنظيف المنزل

دائمًا يكون تنظيف المنزل فكرة جيدة استعدادا لاستقبال عيد الأضحي المبارك، حيث يستغل الناس هذه المناسبة لزيارة منازل أحبائهم وصنع الذكريات، لذلك يجب الحرص على تنظيف المنزل بشكل كامل، وعدم الاكتفاء بمجرد تنظيف غرفة المعيشة وتناول الطعام، حتى لو أن الضيف لن يدخل غرفة أخرى، فإن الأمان أفضل من الندم، ويجب أيضا الحرص على وضع بعض الزهور والهدايا والشوكولاته لكي تعطي مظهرا مبهجا لاستقبال العيد.

• تزيين غرفة المعيشة

يجب التركيز على تزيين غرفة المعيشة، لأنها تكون أول ما يدخله الضيوف داخل المنزل، ويمكن أن يساعد في تكوين الانطباع الأول، وذلك عن طريق استخدام القليل من الديكور قبل عيد الأضحى، أو إعادة ترتيب عناصر ديكور المنزل الحالية أو شراء عناصر جديدة، حيث إن تزيين غرفة المعيشة يعطي انطباعًا بالشغف بالمنزل.