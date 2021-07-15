 كوريا الجنوبية: تمديد إلغاء السفر إلى الخارج حتى 14 أغسطس المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية: تمديد إلغاء السفر إلى الخارج حتى 14 أغسطس المقبل

سول - أ ش أ
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 11:44 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 11:44 ص

قررت كوريا الجنوبية تمديد توصياتها الخاصة بالسفر إلى الخارج لمدة شهر آخر، وسط زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد الناجمة عن سلالة دلتا شديدة العدوى.

وأكدت الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن الإجراء الذي يدعو المواطنين إلى إلغاء أو تأجيل الرحلات إلى الخارج، ساري المفعول حتى 14 من أغسطس المقبل.

وأوضحت أن التمديد يأتي مع استمرار العديد من الدول في جميع أنحاء العالم في حظر أو تقييد دخول الأشخاص الوافدين من الخارج وسط استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد.

 


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