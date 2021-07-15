طالبان تعرض وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر مقابل إطلاق سراح سجناء

قال مفاوض أفغاني اليوم الخميس، إن حركة طالبان عرضت وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر، مقابل إطلاق سراح سبعة آلاف من السجناء ورفع عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على قادة الجماعة وشطب أسمائهم من القوائم السوداء.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، أن نادر نادري، عضو فريق التفاوض الأفغاني، قال للصحفيين في كابول بشأن مطالب طالبان، إنها "ضخمة".



وأضاف نادري أن "التجربة التي مررنا بها بعد إطلاق سراح 5000 سجين من عناصر طالبان، كانت أسوأ، حيث إن الحرب لم تتوقف، ولكنها اشتدت، كما زادت عمليات قتل المواطنين".



ونم جانبها، لم ترد طالبان على دعوات وُجهت لها للتعليق على الأمر.