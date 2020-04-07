علم مصر يزين القرية الأولمبية بطوكيو بعد وصول مقدمة البعثة الإدارية

وضعت مقدمة البعثة الإدارية لبعثة مصر الرسمية المشاركة في أولمبياد (طوكيو- 2020)، علم مصر على المقر الذي تم استلامه لإقامة البعثة المصرية خلال فاعليات دورة الألعاب الأولمبية.

وكانت مقدمة البعثة الإدارية المصرية غادرت القاهرة على مرحلتين ضم الفوج الأول، الذي غادر يوم الثلاثاء، كلا من: خالد حسن المدير المالي ولميس غازي مديرة الشئون الفنية، والدكتورة أماني عبدالفتاح عضو اللجنة الطبية.

وغادر الوفد الثاني من مقدمة البعثة أمس برئاسة الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشراع، ونائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد طوكيو، والدكتور أسامة صادق مدير العلاقات العامة باللجنة الأولمبية المصرية، وأحمد عبدالعليم المكتب الفني لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وتم فور الوصول واستلام المقر، رفع علم مصر على المقر، في تقليد يتم من جميع البعثات برفع علم الدولة فور استلام المقر الرسمي لإقامة البعثة داخل القرية الأولمبية في انتظار المراسم الرسمية لرفع العلم المصري فور وصول البعثات.

وتوجهت مقدمة البعثة من أجل استلام المقر وتنظيم إجراءات إقامة وتسكين البعثة المصرية، وحضور الاجتماع الفني لتسجيل البعثة المصرية، وإنهاء الإجراءات مبكرا وتذليل كل العقبات قبل وصول باقي البعثة المصرية.