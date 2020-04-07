علم مصر يزين القرية الأولمبية بطوكيو بعد وصول مقدمة البعثة الإدارية

وضعت مقدمة البعثة الإدارية لبعثة مصر الرسمية المشاركة في أولمبياد (طوكيو- 2020)، علم مصر على المقر الذي تم استلامه لإقامة البعثة المصرية خلال فاعليات دورة الألعاب الأولمبية.
وكانت مقدمة البعثة الإدارية المصرية غادرت القاهرة على مرحلتين ضم الفوج الأول، الذي غادر يوم الثلاثاء، كلا من: خالد حسن المدير المالي ولميس غازي مديرة الشئون الفنية، والدكتورة أماني عبدالفتاح عضو اللجنة الطبية.
وغادر الوفد الثاني من مقدمة البعثة أمس برئاسة الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الشراع، ونائب رئيس بعثة مصر في أولمبياد طوكيو، والدكتور أسامة صادق مدير العلاقات العامة باللجنة الأولمبية المصرية، وأحمد عبدالعليم المكتب الفني لرئيس اللجنة الأولمبية المصرية.
وتم فور الوصول واستلام المقر، رفع علم مصر على المقر، في تقليد يتم من جميع البعثات برفع علم الدولة فور استلام المقر الرسمي لإقامة البعثة داخل القرية الأولمبية في انتظار المراسم الرسمية لرفع العلم المصري فور وصول البعثات.
وتوجهت مقدمة البعثة من أجل استلام المقر وتنظيم إجراءات إقامة وتسكين البعثة المصرية، وحضور الاجتماع الفني لتسجيل البعثة المصرية، وإنهاء الإجراءات مبكرا وتذليل كل العقبات قبل وصول باقي البعثة المصرية.