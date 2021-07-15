عون يتسلم رسالة مشتركة من وزيري خارجية أمريكا وفرنسا تؤكد ضرورة تشكيل حكومة لبنانية جديدة

اطلع الرئيس اللبناني ميشال عون، من السفيرتين الفرنسية والأمريكية، آن غريو ودوروثي شيا، على نتائج اللقاءات التي عقدت في الرياض مع المسؤولين السعوديين، في أعقاب اجتماع وزراء خارجية أمريكا وفرنسا والسعودية في إيطاليا.

ووفق الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على موقع تويتر اليوم الخميس، سلمت السفيرتان الأمريكية والفرنسية الرئيس عون رسالة مشتركة من وزيري خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا أكدا فيها اهتمام بلديهما بالوضع اللبناني وبضرورة تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الظروف الصعبة في لبنان.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، أنه تقدم أمس للرئيس اللبناني بتشكيلة حكومية جديدة من 24 وزيرا من الاختصاصيين بحسب المبادرة الفرنسية وبحسب مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من ذات الشهر، وتم تكليف الرئيس سعد الحريري، في 22 أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة دياب.