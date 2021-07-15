رئيس المخابرات الداخلية البريطانية: تشفير «فيسبوك» هدية للإرهابيين

قال رئيس المخابرات الداخلية البريطانية كين مكالوم، إن رفض شركة فيسبوك وشركات التكنولوجيا الكبرى منح المسؤولين إمكانية الوصول إلى المعلومات المشفرة يعد "هدية للإرهابيين"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ووجه مكالوم "نداء"، في خطابه العام السنوي الثاني في هذا المنصب، لشركات التكنولوجيا الكبرى للتعامل مع الحكومة أو المخابرات الداخلية البريطانية "إم آي 5" بشأن هذه القضية.

كما اتخذ خطوة غير معتادة قائلا إن الرئيس التنفيذي لخدمة المراسلة الشهيرة واتساب، ويل كاثكارت، أخطأ في وصف موقف الأجهزة الأمنية في التعليقات الأخيرة.

وقال كاثكارت لصحيفة الجارديان الشهر الماضي إن محاولة وكالات الأمن للوصول إلى البيانات المشفرة هجوم أورويلي على الحرية الشخصية، في إشارة إلى المناخ الاستبدادي في رواية "1984" للروائي البريطاني جورج أورويل.

لكن مكالوم قال إنه نظرا لأن "إم آي 5" لا يمكنها الوصول إلى منزل مشتبه به إلا بمذكرة موقعة من وزير الداخلية وقاض بارز، يجب أن ينطبق الأمر نفسه على الوصول إلى البيانات المشفرة للمشتبه به.

وقال مكالوم في خطاب بمقر "إم آي 5" في لندن اليوم الأربعاء: "يجب أن نكون قادرين على تقديم هذه المذكرة للشركة وطلب المحتوى ذي الصلة. هذا لا يتعلق بـ (الأبواب الخلفية) أو (التشفير الضعيف على نحو مهلك). إذا كان عليك اختيار باب، فهو الباب الأمامي".