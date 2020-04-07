الإدارة الأمريكية تخطط لإجلاء الأفغان المتعاونين مع الجيش الأمريكي إلى الخارج بنهاية يوليو

تخطط الولايات المتحدة لإجلاء المواطنين الأفغان المتعاونين مع الجيش الأمريكي خلال السنوات الماضية إلى الخارج بحلول نهاية شهر يوليو الجاري.

وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نظرت بالفعل في 2035 طلب للقدوم إلى الولايات المتحدة من أفغانستان منذ بداية العام وتزامناً مع خروج القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول نهاية أغسطس المقبل.

وأضافت القناة أن هناك أكثر من 15 ألف طلب آخر من جانب مواطنين أفغان تعاونوا مع الجيش والقوات الأمريكية خلال السنوات الماضية لم يتم البت بشأنهم حتى الآن.

وأشارت القناة، نقلاً عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، إلى أن المتعاونين الأفغان قد يتم نقلهم إلى قواعد عسكرية في الولايات المتحدة.

ويخشى الكثير من الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية خلال العقود الماضية من الانسحاب الأمريكي المرتقب من بلادهم وتداعياته على حياتهم في ظل توقعات بسيطرة حركة "طالبان" على المزيد من الأراضي خلال الفترة المقبلة.