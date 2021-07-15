يبحث العديد من الأشخاص عن حلول سحرية للنظافة، خاصة عند استقبال العيد، والرغبة في إنجاز الكثير من الأشياء، لذلك يمكن أن يكون معجون الأسنان هو العصا السحرية، حيث قد يساعد على نظافة عدد كبير من الأشياء في وقت قصير وبشكل جيد.

ونشر موقع "فوود 52" مجموعة من المعلومات حول طرق استخدام معجون الأسنان في التنظيف.

• تنظيف الحذاء

يمكن أن يساعد معجون الأسنان الأبيض غير الجل في تنظيف قماش ونعل الحذاء، وذلك عن طريق استخدام فرشاة أسنان قديمة وفرك الحذاء بشكل جيد، ثم مسح معجون الأسنان على الحذاء باستخدام قطعة قماش مبللة باردة، وتركها تجف على حافة نافذة مشمسة، وبعد ذلك يصبح الحذاء لامعًا وخاليًا من البقع وجاهزًا للخروج به.

• تنظيف الحوض

يمكن إضافة قطرة من معجون الأسنان إلى إسفنجة مبللة ودعك حوض الحمام بها، ثم شطفه بالماء، حيث إنها لن تقتل البكتيريا فحسب، بل يمكنها أن تلمع الحوض وتجعل رائحة الحمام منتعشة.

• الحنفيات والتركيبات البولندية

يمكن تلميع تركيبات الكروم أو حوض المطبخ بقطعة من معجون الأسنان، وذلك لأنه يمكن أن يعمل على إزالة الرذاذ وقاذورات الصابون، وتساعد أيضا في أن يكون الحوض لامعا وجديدا.

• المرايا

يمكن أن يساعد القليل من معجون الأسنان على إزالة الضباب من المرايا، وذلك عن طريق تمرير القليل من معجون الأسنان على المرآة ومسحه قبل الاستحمام، حيث تبقى المرآة خالية من الضباب بطريقة سحرية.

• إزالة العلامات عن الجدران المطلية

يمكن أن معجون الأسنان بمثابة الممحاة السحرية التي تساعد على عودة الأشياء جديدة، وذلك عن طريق إضافة القليل من فرشاة الأسنان النظيفة ودعك أي علامات تلوين للأطفال على الجدران، ثم مسحها بقطعة قماش مبللة، ثم تجفيفها عن طريق توجيه المروحة عليها.