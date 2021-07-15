ميركل تعرب عن صدمتها إزاء الفيضانات في غرب ألمانيا

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن صدمتها إزاء الفيضانات في ولايتي راينلاند-بفالتي وشمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا، وتوجهت بالشكر للعاملين الذين يساعدون في إنقاذ الموقف هناك.



ونقل المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت عن ميركل في تغريده على تويتر اليوم الخميس، قولها: "إنني في حالة صدمة بسبب الكارثة التي يعانيها الكثيرون في مناطق الفيضانات".



وتابع زايبرت نقلا عن ميركل: "تعاطفي مع ذوي الضحايا والمفقودين. وأتوجه بالشكر من كل قلبي للمساعدين الدؤوبين ولقوات الإنقاذ".



يشار إلى أن ميركل في زيارة رسمية حاليا للولايات المتحدة الأمريكية، قد تكون الزيارة الأخيرة لها بصفتها مستشارة ألمانيا، حيث لن تترشح ميركل مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية المنتظرة في سبتمبر القادم.