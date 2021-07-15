 رئيس الزمالك: هدفنا إقامة فروع للنادي في كل أنحاء العالم - بوابة الشروق
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رئيس الزمالك: هدفنا إقامة فروع للنادي في كل أنحاء العالم

محمود عيسى
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 12:04 م | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 12:11 م

يأمل حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك إنشاء شركة لكرة قدم تليق باسم القلعة البيضاء حسب وصفه.

وقال لبيب خلال حواره على منصة Clubhouse :" لا توجد عقبات لرؤية فروع لنادي الزمالك في أوروبا وكل أنحاء العالم".

وأضاف:" لماذا لا يكون لنادي الزمالك فروع في أوروبا وآسيا وإفريقيا وكل أنحاء العالم؟ نادينا يحتاج فقط لنظام متكامل وواضح لتحقيق هذا الهدف".

وأكمل:" حال تحقيق ذلك النادي سيكون له مكانة أخرى تمامًا غير الذي يتواجد عليها الآن".

وأتم:" هدفنا إقامة شركة كرة قدم تليق باسم الزمالك، لا يوجد ما يعيقنا للأقدام على ذلك ولكن الأمر ليس إنشاء شركة ودخول البورصة".


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