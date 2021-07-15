رئيس الزمالك: هدفنا إقامة فروع للنادي في كل أنحاء العالم

يأمل حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك إنشاء شركة لكرة قدم تليق باسم القلعة البيضاء حسب وصفه.
وقال لبيب خلال حواره على منصة Clubhouse :" لا توجد عقبات لرؤية فروع لنادي الزمالك في أوروبا وكل أنحاء العالم".
وأضاف:" لماذا لا يكون لنادي الزمالك فروع في أوروبا وآسيا وإفريقيا وكل أنحاء العالم؟ نادينا يحتاج فقط لنظام متكامل وواضح لتحقيق هذا الهدف".
وأكمل:" حال تحقيق ذلك النادي سيكون له مكانة أخرى تمامًا غير الذي يتواجد عليها الآن".
وأتم:" هدفنا إقامة شركة كرة قدم تليق باسم الزمالك، لا يوجد ما يعيقنا للأقدام على ذلك ولكن الأمر ليس إنشاء شركة ودخول البورصة".