وزير الخارجية الألماني يحضر اجتماع متابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا

يحضر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اجتماع مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بشأن الصراع الليبي.

وسوف يناقش أعضاء المجلس نتائج مؤتمر دولي عقد في برلين قبل ثلاثة أسابيع، والذي ركز مرة أخرى على إنهاء التدخل الأجنبي في الصراع الليبي.

وتعهد المشاركون - بمن فيهم روسيا وتركيا ومصر - بسحب جميع المقاتلين الأجانب من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. ومع ذلك، فإن السؤال لا يزال مطروحا بشأن ما إذا كان يمكن تنفيذ ذلك في المستقبل المنظور.

وخلال المؤتمر الأول حول ليبيا في برلين، والذي عقد في بداية عام 2020، قررت الجهات الفاعلة في النزاع بالفعل إنهاء الدعم العسكري لأطراف النزاع.

ووفقا لأحدث تقديرات الأمم المتحدة، لا يزال هناك 20 ألف جندي أجنبي في ليبيا حتى اليوم.

وتمثلت النتيجة الثانية المهمة لمؤتمر برلين، إلى جانب هدف سحب القوات، في الالتزام بموعد الانتخابات في 24 ديسمبر، والتي لم يتم الوفاء بجميع الشروط الخاصة بها حتى الآن.

وانغمست ليبيا في حرب أهلية شارك فيها عدد لا يحصى من الميليشيات بعد سقوط معمر القذافي، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، في عام 2011.

وتم فرض وقف إطلاق النار منذ العام الماضي، وفي ربيع هذا العام، تم تشكيل حكومة انتقالية بوساطة من الأمم المتحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات في 24 ديسمبر.

ومع ذلك، لا يوجد أساس قانوني لذلك حتى الآن.