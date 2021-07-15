 فيديو.. قطاع الثروة الحيوانية: وفرنا اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. قطاع الثروة الحيوانية: وفرنا اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى

أمل محمود
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 3:13 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 3:13 ص

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية، إن السيد القصير، وزير الزراعة، كلف منذ شهر تقريبًا لجنة بدراسة الوضع الراهن من متطلبات اللحوم الحمراء، لافتًا إلى توفير الوزارة للحوم لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأربعاء، أن اللجنة اجتمعت ووافقت على استيراد 52 ألفًا و500 رأس أبقار من السودان و25 ألف رأس من الأغنام و45 ألف أخرين من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
وأكد أنه لايتم إدخال رؤوس الماشية إلا بعد إجراء كل الفحوصات البيطرية، مشيرًا إلى توزيع نشرات على كل مديريات الزراعة والإدارات الزراعية على مستوى الجمهورية للمتابعة الميدانية لأماكن الأضاحي.

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