الإغلاق في الصين يؤثر على مبيعات بيربري البريطانية للأزياء الفاخرة

أثرت عمليات الإغلاق في الصين للمساعدة في احتواء فيروس كورونا، على المبيعات في مجموعة "بيربري" البريطانية للأزياء الفاخرة، في الربع الأول من عام 2022 ، طبقا لما ذكرته المجموعة اليوم الجمعة.



وذكرت المجموعة أن مبيعات المتاجر المماثلة في الربع الأول زادت بنسبة 1% .



وباستثناء البر الرئيسي الصيني، فقد زادت مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 16%، خلال هذا الربع. وسجلت منطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا نموا بنسبة 47% خلال تلك الفترة.



وبلغت الإيرادات بالنسبة للبيع بالتجزئة للأسابيع الـ13، التي انتهت في الثاني من تموز/يوليو 2022، 505 ملايين جنيه استرليني(597 مليون دولار)، مقارنة بـ479 مليون جنيه استرليني في العام السابق.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة جوناثان اكيرويد "في حين أن البيئة الاقتصادية الكلية الحالية تثير بعضا من حالة عدم اليقين على المدى القريب، فإننا واثقون من أنه يمكننا البناء على منصتنا للنمو".