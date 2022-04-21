كوريا الشمالية تنتقد أوكرانيا لقطعها العلاقات مع بيونج يانج

انتقدت كوريا الشمالية قيام أوكرانيا بقطع العلاقات مع بيونج يانج بسبب قرارها الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، المعلنتين ذاتيا، شرقي أوكرانيا .



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية "أوكرانيا ،التي ارتكبت أعمالا تتعارض تماما مع الحياد والعدل في العلاقات بين الدول، والتي انحازت للسياسية الأمريكية العدائية تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الماضي، ليس لها الحق ولا تملك الأهلية للاعتراض على ممارسة بيونجيانج المشروعة للسيادة"، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.



وأضاف: "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سوف تقوم بتطوير علاقات التعاون والصداقة مع كل الدول الأخرى في العالم التي تحترم سيادتها وتتخذ مواقف ودية تجاهها على أساس مبادئ السيادة والمساواة وعدم التدخل والاحترام المتبادل".



كانت وزارة الخارجية الأوكرانية أعلنت أمس الأول الأربعاء قطع العلاقات مع كوريا الشمالية، بعدما حذت بيونجيانج حذو روسيا وسوريا في الاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك كدولتين مستقلتين.



وشدد البيان على أن اعتراف كوريا الشمالية بالمنطقتين "لن يكون له أي تبعات قانونية ولن يغير حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا".



واعترفت روسيا بما يطلق عليهما "الجمهوريتين الشعبيتين" دونيتسك ولوهانسك في 24 فبراير الماضي، وهو اليوم الذي بدأت فيها غزو أوكرانيا. وكان هدفها المعلن تحرير المنطقتين من سيطرة القوات الأوكرانية.