 موسكو: المساعدة الغربية الحقيقية لأوكرانيا هي إقناعها بالتفاوض لوقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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موسكو: المساعدة الغربية الحقيقية لأوكرانيا هي إقناعها بالتفاوض لوقف إطلاق النار

أ ش أ
نشر في: الجمعة 15 يوليه 2022 - 9:43 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يوليه 2022 - 9:43 م

أكد دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، أن الغرب سيساعد أوكرانيا في المقام الأول إذا أقنع نظام كييف بالدخول في مفاوضات موضوعية مع روسيا لوقف إطلاق النار.

وقال الربلوماسي الروسي، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة- إن أفضل دعم يمكن أن تقدمه الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة، هو إقناع القيادة الأوكرانية بتبني تخطيط سياسي وإجراءات واقعية من أجل بدء مفاوضات سلام موضوعية وجادة مع روسيا حول شروط وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الوفد الأوكراني الذي شارك بالمفاوضات التي عقدت بين روسيا وأوكرانيا في مارس الماضي، كانت لديه بعض الأفكار السليمة التي يمكن اعتبارها أساسا للمناقشة.. ولكن فجأة وبعد التشاور مع واشنطن وخاصة مع لندن، غيروا رأيهم وعادوا بتقييمات غير واقعية تماما لما يحدث.


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