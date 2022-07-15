محرز: أحلم بالتتويج بلقب دوري الأبطال مع السيتي

يحلم الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، في المرحلة القادمة.

وجدد رياض محرز تعاقده مع السيتي حتى 2025 لتستمر رحلته رفقة الفريق السماوي.

وقال محرز لموقع مانشستر سيتي الرسمي: "دوري أبطال أوروبا هي أفضل منافسة للجميع ، مع الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف محرز في حديثه:"لكن دوري الأبطال هو اختبار مختلف. عندما ألعب في دوري الأبطال، أحب اللعب في المباريات الكبيرة وأحب لعب ربع النهائي ونصف النهائي وأحب الوصول إلى النهائي".

وأكمل : "هذا ما كنا نحلم به عندما كنا صغارًا والعيش فيه هو أفضل هدية يمكنك الحصول عليها".

وواصل: "نحن كبار وعقليتنا حتى في التدريب هي أننا نريد الفوز. اريد ان أفوز بكل شئ مع مانشستر سيتي".

وأتم: "هذا جزء من شخصيتي ، لكن أعتقد أن كل اللاعبين الذين يصلون إلى السيتي ويتعرفون على الفريق ويتعرفون على النادي ويتعرفون على المدرب يكون ليس لديهم خيار سوى الفوز".