حرص الصحفيون الفلسطينيون المشاركون في تغطية وقائع المؤتمر الصحفي المشترك للرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن فى بيت لحم، على التذكير بقضية اغتيال الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبوعاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وارتدى الصحفيون قميص طبع عليه صورة الشهيدة أبو عاقلة، كما وضعوا صورة لها على أحد المقاعد في الصف الأول للصحفيين الحاضرين في المؤتمر الصحفي.



وشهدت العلاقات الأمريكية الفلسطينية توترا مؤخرا في أعقاب اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة بالرصاص في 11 مايو الماضي أثناء تغطيتها لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.



وتوصلت الأمم المتحدة إلى أن أبو عاقلة اغتيلت برصاص إسرائيلي، وهو ما رجحته واشنطن لكنها استبعدت أن يكون ما حصل متعمدا. ونددت عائلة أبو عاقلة بنتائج التحقيق الأمريكي في اغتيالها.



وكان جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، قد صرح بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحدث مع أسرة الصحفية شيرين أبو عاقلة "ودعا الأسرة لزيارة الولايات المتحدة للتمكن من الجلوس والتعامل معهم بشكل مباشر".