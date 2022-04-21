 الهند تسجل أول إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة - بوابة الشروق
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الهند تسجل أول إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 15 يوليه 2022 - 11:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 يوليه 2022 - 11:48 ص
أعلن مسئولون حكوميون في الهند تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة في البلاد.
ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، عن "فينا جورج" وزيرة الصحة في ولاية "كيرلا" الهندية قولها "إن حالة الإصابة لرجل يبلغ من العمر 35 عاما عاد من الخارج قادما إلى الولاية في 12 يوليو الجاري"، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة وتم عزله في أحد المستشفيات.
وأضافت جورج أنه تم عزل والدي المريض والمخالطين الآخرين أيضا.
يشار إلى أن فيروس جدري القردة يتسبب في أعراض حمى وطفح جلدي يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له تؤدي إحداهما لوفيات تصل إلى 10% والأخرى لوفاة نحو 1% من المصابين.

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