اعتقال إمام وداعية مثير للجدل بعد انتقادات حادة لرئيس موريتانيا

اعتقلت الشرطة الموريتانية الداعية والامام المثير للجدل محمد ولد المحجوب، بعد ساعات من مؤتمر صحفي نظمه بعد إطلاق سراحه.



وقالت زوجة الإمام ولد المحجوب إن شرطيين بزي مدني " اقتحما منزل الداعية ليلة أمس وقاما باقتياده إلى جهة مجهولة ".



وجاء اعتقال ولد المحجوب بعد انتقادات حادة لرئيس الجمهورية ولحكومته.



واتهم ولد المحجوب السلطات باستهداف خصومها وتصفية الحسابات مع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يلاحقه القضاء بتهم الفساد.



كان ولد المحجوب قد اعتقل قبل أشهر بعد أن أشهر سلاحا في وجه أشخاص كان يتنازع معهم على قطعة أرض.