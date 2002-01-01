بايدن: أجرينا مباحثات جيدة في السعودية تتعلق بأمن الطاقة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدين، مساء اليوم الجمعة، إنه أجرى مباحثات جيدة في السعودية تتعلق بأمن الطاقة.



وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي بجدة "لن نترك فراغا في الشرق الأوسط لروسيا أو الصين".



وتابع: "نحرز تقدما باتجاه تعزيز علاقاتنا مع دول الخليج".



وقال بايدن إنه أجرى سلسلة من اللقاءات الجيدة في السعودية، مؤكدا "العمل على تعزيز أمن السعودية في وجه أي تهديدات".



وأوضح بايدن أنه اتفق على العمل لتعزيز الهدنة فى اليمن وأنه ساهم فى تثبيت ودعم الهدنة هناك.



وأشار الرئيس الأمريكى إلى أنه سيجتمع مع تسع من قادة الدول العربية غدا السبت.



وفي وقت سابق اليوم، اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بقصر السلام في جدة، بحضور مسؤولين من البلدين.



وقبيل الاجتماع، التقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، الرئيس الأمريكي الذي وصل إلى المملكة، في ختام أول جولة له بمنطقة الشرق الأوسط منذ توليه المنصب في يناير 2021.