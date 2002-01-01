أوكرانيا: القطاع الصحي في البلاد يستفيد من تمويل الاتحاد الأوروبي مستقبلا

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة، إن أوكرانيا ستحصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي للرعاية الصحية كجزء من الجهود المبذولة لدعم القطاع الصحي في البلاد وسط الغزو الروسي.

وقالت مفوضة الصحة في الاتحاد الأوروبي ستيلا كيرياكيدس في بيان لها إن الحرب الروسية في أوكرانيا "تمارس ضغوطا هائلة على نظام الصحة العامة الذي تضرر بشدة".

ويشار إلى أن هذه الأموال تعد جزء من برنامج صحي على مستوى الاتحاد الأوروبي بقيمة 3ر5 مليون يورو (4ر5 مليون دولار) للفترة 2021-2027 تم إنشاؤه لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية الوطنية استجابة لجائحة كوفيد-19.

وستستفيد أوكرانيا أيضا من التمويل على المدى الطويل للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، وسيسري الحصول عليه بأثر رجعي من أول يناير 2022.