عمال موانئ في ألمانيا يواصلون الإضراب عن العمل لليوم الثاني على التوالي

واصل عمال في موانئ رئيسية ببحر الشمال في ألمانيا إضرابهم عن العمل، اليوم الجمعة، لليوم الثاني على التوالي.



وتستمر الجولة الثانية من الإضراب لمدة 24 ساعة أخرى.



ويأتي ذلك بعد أن سعت عدة شركات لوجستية في الموانئ إلى استصدار أوامر قضائية بإنهاء الجولة الأولى من الإضراب أمس الخميس، إلا أن عدة محاكم رفضت مسوغات الشركات.



وأخفقت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات والاتحاد الألماني للشركات اللوجستية في الموانئ الألمانية (زد دي إس) في التوصل إلى حل وسط بشأن الأجور، وذلك في الجولة السابعة من المفاوضات التي استمرت أكثر من ثماني ساعات.



وتطالب النقابة بزيادات في الأجور تصل إلى 14٪ بحسب فئة الأجور. وفي المقابل قدم اتحاد الشركات عرضا بزيادة الأجور بنسبة تصل إلى 5ر12%.



ويتفاوض الجانبان نيابة عن حوالي 12 ألف عامل مشمولين باتفاقيات جماعية لدى 58 شركة في ولايات هامبورج وسكسونيا السفلى وبريمن.



وتسبب إضرابان في يونيو الماضي في شل حركة مناولة السفن. وقد يكون تأثير الإضراب الحالي على مناولة سفن الحاويات والبضائع كبيرا، وربما يؤدي إلى توقف تحميل وتفريغ السفن إلى حد كبير.