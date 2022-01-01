مصدر عسكرى إريترى لـ الشروق: لا صحة لأنباء محاولة اغتيال الرئيس أفورقي

نفى مصدر عسكرى إريترى رفيع المستوى لـ«الشروق»، اليوم، ما تم تداوله من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعى، بمحاولة استهدفت اغتيال الرئيس الإريترى إسياس أفورقى.

وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن الرئيس الإريترى يتمتع بصحة جيدة حيث كان فى لقائه صباح اليوم، بالعاصمة أسمرة، وأن الوضع الأمنى مستقر فى البلاد.

وأكد المصدر أن تلك المنشورات هدفها زعزعة الاستقرار الداخلى ونشر الشائعات فقط.

من جانبه، قال الباحث الإريترى فى شئون القرن الأفريقى سليمان حسين، إن هناك سيطرة أمنية كاملة شديدة فى إريتريا على الوضع الداخلى لاسيما أن البلاد تُعد فى حالة حرب، ومن ثم أتوقع أن يكون مصدر إذاعة الخبر هم أبناء «إقليم تيجراى» نظرا لمشاركة إريتريا فى النزاع الدائر مع الجيش الفيدرالى الإثيوبى.

وأضاف حسين لـ«الشروق» أن تلك المحاولات تأتى فى إطار الحرب الإعلامية والنفسية التى تشهدها منطقة القرن الأفريقى نظرا للتطورات السياسية بها، مشيرا إلى نجاح زيارة الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود إلى إريتريا، التى قام بها السبت الماضى بدعوة من أفورقى، حيث ناقشا مجموعة من القضايا الثنائية.

يذكر أن صفحة «إذاعة مستقبل أوروميا للأخبار» التابعة للمعارضة الإثيوبية قد نشرت صباح اليوم، منشورا على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» جاء فيه: «أعلن فى إريتريا فشل المحاولة الانقلابية العسكرية على الرئيس أسياس أفورقى قبل وقوعها بدقائق محدودة».