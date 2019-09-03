 الإنقاذ النهرى بالقليوبية تنتشل جثة شاب غرق بترعة فى مدينة بنها - بوابة الشروق
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الإنقاذ النهرى بالقليوبية تنتشل جثة شاب غرق بترعة فى مدينة بنها

كتب – محمود عواد:
نشر في: الجمعة 15 يوليه 2022 - 1:15 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يوليه 2022 - 1:15 م
تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة شاب، لقى مصرعه غرقًا بترعة بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها.

وجرى نقل الجثة لمستشفي بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب غارقا بترعة بمنطقة عزبة السوق بمدينة بنها.

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الحادث، وانتشلت قوات الإنقاذ النهرى الجثة، وبالمعاينة والفحص،تبين غرق شاب عشريني يدعي"يوسف.ع.ح" بمنطقة عزبة السوق التابعة لمدينة بنها جري نقل الجثة لمستشفي بنها العام تحت تصرف النيابة، والتي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

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