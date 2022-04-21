السعودية تؤكد أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في التعليم والبحث العلمي

أكد وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم /الجمعة/ أهمية الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وقال آل شيخ -حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية- إنه "في ظل العمل على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، تؤكد المملكة العربية السعودية أهمية الشراكة والتعاون التعليمي مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجالات التعليم العام والجامعي والبحث العلمي والابتكار".

وأشار الوزير إلى مدى اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون المستقبلي مع الجانب الأمريكي في النواحي العلمية والتعليمية، كأحد ركائز رؤية المملكة 2030 من خلال جذب الجامعات الأمريكية الرائدة، وتشجيع المستثمرين الأمريكيين على الاستثمار في التعليم العام والجامعي، و المساهمة في تشغيل الكليات التقنية والمهنية.