الصحفية الروسية أوفسيانيكوفا تحتج على الحرب وتصف بوتين بأنه قاتل

أعلنت الصحفية الروسية مارينا أوفسيانيكوفا، التي اشتهرت باحتجاجها على السلطات في التلفزيون الحكومي، معارضتها مرة أخرى على الحرب في أوكرانيا.

ونشرت أوفسيانيكوفا مقطع فيديو وصورة على قناتها بموقع تيليجرام، اليوم الجمعة، تظهرها وهي ترفع لافتة على واجهة مائية في موسكو.

وظهر في الفيديو مبنى الكرملين عبر النهر في الخلفية، بينما يقول الملصق: "بوتين قاتل، وجنوده فاشيون".

وقالت اللافتة إنه تم قتل 352 طفلا في أوكرانيا، وأضافت: "كم طفلا يجب أن يموتوا قبل أن تتوقف؟".

لا يذكر المقطع متى تم التقاط الصور، كما لم يتضح في البداية كم من الوقت وقفت أوفسيانيكوفا على الرصيف الذي ظهر في الصورة والملصق في يدها، وما إذا كانت قوات الأمن لاحظتها أم لا.

وعلى أي حال لم تبلغ هي نفسها عن اعتقالها.

وبدا المنتزه في مقطع الفيديو شبه مهجور وقت التقاط الصورة.