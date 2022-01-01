نبيل نعوم يكتب: هل كان الفراعنة عمالقة؟

هل كان الفراعنة عمالقة؟ هل كان بإمكانهم الرؤية خلال المواد الصلبة؟ هل ساعدتهم مخلوقات من الفضاء الخارجى على بناء المعابد والأهرامات، أم كانوا نتاج تطور حضارى تقليدى، بدأوا بالسكن فى الأكواخ المصنوعة من البوص وعبر آلاف السنين توصلوا للسيطرة على فنون العمارة والنحت والتحنيط؟

للإجابة على هذه الأسئلة وعشرات مشابهة، نجد أن هنالك مدرستين أساسيتين لدراسة التاريخ الفرعونى. الأولى هى مدرسة علماء المصريات، بداية من روزلينى وشامبليون وبرستد وجاردنار وسليم حسن وأحمد فخرى وباهور لبيب ولبيب حبشى وغيرهم، وهى المدرسة القائمة على كتابة تاريخ وادى النيل من وجهة نظر الحفريات ومعرفة الهيروغليفية والديموطيقية وقراءة النصوص المحفورة على المعابد والمقابر، وترميم البرديات والتأكيد على الموضوعية العلمية بإثبات حجم الفراغات التى أبلاها الزمن فى الحجر أو أوراق البردى.

أما المدرسة الثانية مدرسة المؤرخين القدامى والمفسرين للظواهر الطبيعية والغيبية، فقد اعتمدت على النقل بالسمع للحكايات المتداولة والتى تحمل فى طياتها عنصر الأسطورة، بداية من هيرودوت وابن عبدالحكم، أو بالتفسير الروحانى المعتمد على الوحى لتاريخ وآثار تلك الفترة مع المقارنة بالديانات القديمة بما تحمل من علوم السحر والتنجيم والكيميا، وغيرها.

وهكذا رفضت المدرسة الأولى تفسيرات المدرسة الثانية باعتبارها توهيمات غير علمية. واتهمت المدرسة الثانية الأولى بقصر النظر واعتبرت أصحابها كمن يكتب عن الروح دون الإيمان بالبعث والحلول وتناسخ الأرواح. بل حتى ذهب البعض من المدرسة الثانية فى تشبيه علماء المدرسة الأولى بمن حاول الكتابة عن القطط دون المرور بالتجربة القططية نفسها.

وبذلك صارت الكتابة عن سحر المعبد وطقوسه، وأبعاد المنشأ التى تماثل أبعاد جسد الإنسان، والفتحات التى تلقى بأشعة الإله شمس من كواته، أو بضوء القمر فى مواعيد محددة، وصدى صوت مزامير الكهنة، ووقع خطوات محظيات الآلهة، وعلاقة تردد أوتار الموسيقيين بقوة الحروف المنطوقة، وأيضا الصمت الذى بدونه لا تُسمع النغمة؛ صارت هذه الأفكار على حسب رأى علماء المصريات مجرد توهمات لغير المتخصصين من الكتاب مثل جوردجيف ولوبيتش وسبنسر لويس وجيرالد ماسى وبيكا ريد، وغيرهم من الذين حاولوا الاقتراب من مناطق بحث الأصوليين، بمحاولة فيها نفخ من روحانيتهم لفك طلسم السر الذى يبقى إلى الآن أحد عجائب الدنيا، ألا وهو تاريخ وحياة وأسباب تطور ساكنى وادى النيل من سكان عشش مبنية من الخوص، إلى بناة أهرامات ومعابد مثل معبدى حتشبسوت، وأبى سمبل، مرورا بالكرنك والأقصر.

وان كانت تفسيرات بعض كتاب المدرسة الثانية تبدو وكأنها قصص من كتاب ألف ليلة وليلة إلا أنها دون شك تلقى ببعض البصيص الخيالى على حقبة تفصلنا عنها آلاف السنين. قصص كهبوط كائنات من كواكب أخرى أكثر تقدما، للمشاركة الفعالة فى الحفاظ على النظام الكونى، وذلك بمساعدة سكان هذا الكوكب المظلم ــ لولا دورانه حول اللهب الأعظم شمس ــ فى الاستفادة من صدفة حظهم السعيد، وتطورهم إلى رجل وامرأة تربطهم رغبة خاصة فى التكاثر، خلال طقس الجماع الذى تفننت فيه ظروف هذا الكوكب، لتجعل منه شاغلهم العبقرى المؤدى من السير على قدمين إلى اكتشاف النار. لكن، وبسبب جهلهم فى كيفية التعامل ومع هذا الطقس، أدى ذلك إلى زيادة عددهم بدرجة غير ملائمة مع الكوكب الذى يعيشون عليه، مما بالتالى تسبب فى انفجار البراكين وفيضانات البحار والزلازل وانتشار الأوبئة، والحالات المرضية المعروفة عنهم كحبهم الشديد فى التسلط والتملك والجبروت والانتصار فى الحروب، بجانب أعراض جانبية نفسية تفتك بهم كالندم، والغيرة، والغضب السريع، وعدم الاستمتاع باللحظة، كل ذلك ربما أدى إلى سيطرة الفيروسات عليهم. كما رأينا أثناء انتشار تنويعات كوفيد أخيرا، وأيضا إصابة العديد منهم بالصداع النصفى، وعشق الكحول، وإدمان استخدام أنواع الأعشاب المخدرة، دون معرفة أصول تاريخها، كعامل مساعد يساهم على توسيع مجال الخيال فقط تحت إشراف الكهنة أو الأطباء المتخصصين، أو أثناء طقوس البلوغ فى القبائل البدائية. وعلى ذلك ساعد هؤلاء الهابطون من الفضاء على بناء المعابد لتسجيل الخبرات الهامة، التى بها قد يعود لكوكب الأرض اتزانه، ولسكانه تحقيق الهدف من تواجدهم.

وبالعودة إلى ذلك العالم الذى مضت عليه آلاف السنين، فلنرجع إلى إحدى النقاط التى اختلفت فيها أراء المدرستين، وهى أسباب العثور على العديد من المعابد الضخمة، مع اختفاء القصور والبيوت.

يرجع علماء المصريات ذلك إلى إيمان القدامى بالخلود والحياة بعد الموت، وعلى ذلك بنوا معابدهم بالحجر لتبقى، أما بيوتهم فبنوها من الطين، أو من الطوب النيء أو حتى المحروق، لأنها بيوت مؤقتة لفترة زمنية محدودة هى عمر الإنسان الذى لا يقارن بالأبدية.

أما بعض المهتمين بالعلوم الباطنية ففسروا الأمر على أن هؤلاء القدامى حاولوا الإبقاء على أسرار كونية للآتين من بعدهم، حتى تستمر الحياة على الكوكب البعيد عن الشمس لأطول فترة ممكنة، وذلك بإبطاء اقترابه الحتمى نحو المصدر، والمؤدى فى نهاية الأمر، حتى ولو بعد بلايين السنين إلى نهاية هذا الكوكب الأرض نفسها. لذا اهتموا بتسجيل أفكارهم ومعتقداتهم داخل هذه المعابد والمقابر لتنقل لمن بعدهم فهمهم المقدس، والثابت فى كيانهم، بأنهم كانوا عمالقة، أو بالأحرى بإمكانهم تغيير أبعادهم الجسدية. وأن أطرافهم تحمل قدرات شبه سحرية كسرعة الانتقال بين الأماكن، والتأثير فى الأحجار بتليينها باللمس، ثم تشكيلها، ثم تجميدها مرة أخرى وإعادتها لدرجة صلابتها الطبيعية. إلى جانب طول العمر الذى يصل إلى مئات السنين.

لذا نجد أن ابن عبدالحكم، مؤرخ القرن الثالث الهجرى التاسع الميلادى الذى كتب عما سمعه يقول إن الرجل منهم كان يجلس فى ظله أكثر من سبعين رجلا من الأجانب.

ومن بعض أمثال أو حكم أدباء وحكماء قدماء المصريين «الفراعنة»، نجد: إذا غضب القزم رأى خياله عملاقا، وإذا غضب العملاق رأى خياله قزما، فامتص غضبك الذى يقودك للهلاك.