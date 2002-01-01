أوكرانيا: روسيا تهدد سكان المناطق المحتلة بالطرد

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تهدد الإدارات الموالية لروسيا، في الأجزاء المحتلة من أوكرانيا، السكان بالطرد، إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية حال تعبيرهم عن انتقاد القيادة الجديدة.

يهدف الإجراء إلى "الحفاظ على النظام" ومواجهة "التهديدات بالنسبة للاستقرار الاجتماعي والسياسي"، وفقا لمراسيم نُشرت اليوم الجمعة في منطقتي زابوريجيا وخيرسون بجنوبى أوكرانيا.

تنطبق عمليات الترحيل في حالة حدوث "تشويه سمعة" الأجهزة الحكومية والسياسة الخارجية لروسيا وكذلك الجيش الروسي والقوات المتحالفة معه.

كما تطبق تلك العقوبة على المظاهرات غير المصرح بها، وتعطيل الأنشطة المدرسية أو النشاط السياسي غير المصرح به.

احتلت روسيا أجزاء كبيرة من جنوبى أوكرانيا منذ غزوها. هناك مخاوف من أن موسكو قد تنظم استفتاءات لضم منطقتي خيرسون و زابوريجيا .

في المنطقتين المحتلتين، احتج السكان مرارًا وتكرارا ضد حكامهم الجدد.