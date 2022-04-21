مهاجم بيراميدز المعار: خرجت لإثبات نفسي والعودة من جديد

كشف عماد ميهوب، لاعب إيسترن كومباني المعار من بيراميدز حتى نهاية الموسم الجاري، موقفه من العودة لفريقه الأساسي.

وساهم ميهوب في تحقيق إيسترن كومباني الفوز علي مصر المقاصة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وقال ميهوب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «المدرب علاء عبد العال طالبنا قبل بداية اللقاء بالتسجيل من الفرص المتاحة.. وقد ذاكرنا المباراة بشكل جيد، ونجحنا في الخروج بالنتيجة التي أردناها».

وأضاف: «لم أتردد في اتخاذ القرار في هدفي أمام المقاصة، وسجلت بنفس هذه الطريقة ضد إنبي.. قبل المباراة أخبرني الكابتن علاء عبد العال، بأنه يتوقع أن أهز الشباك اليوم».

وأتم مهاجم إيسترن كومباني تصريحاته بالحديث عن إمكانية عودته لبيراميدز بعد انتهاء إعارته، حيث قال: «خرجت معارا لستة أشهر، من أجل الاحتكاك وتقديم أوراق اعتمادي، كي أتمكن من العودة لبيراميدز مرة أخرى وإفادته».