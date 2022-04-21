ماليزيا تؤكد استقرار المالية العامة واحتواء الديون

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قال ظفر الله عزيز وزير مالية ماليزيا في بيان اليوم الخميس إن حوالي 97% من ديون ماليزيا مقومة بالرينجت الماليزي، وهو ما يقلص مخاطر التغير في أسعار الصرف.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بيان الوزير جاء ردا على تقارير لوسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور أوضاع المالية العامة للبلاد.

وقال الوزير إن ماليزيا مستقرة ماليا ولم تعجز عن سداد أقساط فوائد ديونها وأن مستويات الدين العام ضمن الحدود المقررة.

وأضاف أن ارتفاع مستويات الدين العام لا يعني أن الدولة تواجه خطر الإفلاس.

في الوقت نفسه قدم وزير المالية شكوى إلى جهاز تنظيم قطاع الإعلام ضد التقارير المزيفة التي تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي.