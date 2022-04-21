 ماليزيا تؤكد استقرار المالية العامة واحتواء الديون - بوابة الشروق
الجمعة 15 يوليه 2022 3:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيحسم بطولة كأس مصر لموسم 2021؟
النتـائـج تصويت

ماليزيا تؤكد استقرار المالية العامة واحتواء الديون

د ب أ
نشر في: الجمعة 15 يوليه 2022 - 3:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 يوليه 2022 - 3:11 ص

قال ظفر الله عزيز وزير مالية ماليزيا في بيان اليوم الخميس إن حوالي 97% من ديون ماليزيا مقومة بالرينجت الماليزي، وهو ما يقلص مخاطر التغير في أسعار الصرف.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بيان الوزير جاء ردا على تقارير لوسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور أوضاع المالية العامة للبلاد.

وقال الوزير إن ماليزيا مستقرة ماليا ولم تعجز عن سداد أقساط فوائد ديونها وأن مستويات الدين العام ضمن الحدود المقررة.

وأضاف أن ارتفاع مستويات الدين العام لا يعني أن الدولة تواجه خطر الإفلاس.

في الوقت نفسه قدم وزير المالية شكوى إلى جهاز تنظيم قطاع الإعلام ضد التقارير المزيفة التي تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك