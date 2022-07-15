وزير الصحة الألماني يتوجه إلى أمريكا الثلاثاء لإجراء محادثات استراتيجية بشأن كورونا

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يتوجه وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إلى الولايات المتحدة يوم الثلاثاء المقبل؛ لتبادل وجهات النظر مع العلماء وكبار المسؤولين الحكوميين حول اتجاه جائحة كوفيد-19.

وقال المتحدث باسم الوزير اليوم الجمعة في برلين، إن الرحلة التي تستغرق ستة أيام ستشمل مقارنة استراتيجيات التصدي للفيروس مع كبار مستشاري الحكومة الأمريكية؛ استعدادا لموجة خريف محتملة من الحالات.

وأضاف أنه من المقرر إجراء محادثات مع وزير الصحة والخدمات الإنسانية كزافييه بيسيرا وأنتوني فاوتشي، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الجائحة.

وسيلتقي لاوترباخ، وهو طبيب مدرب وعالم أوبئة، بممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب زيارة علماء ومرافق طبية أخرى.

وعلاوة على ذلك، فإنه من المقرر أن يقوم الوزير الألماني بزيارة إلى مؤسسة إنتاج تابعة لشركة موديرنا لتصنيع اللقاحات.

وتستعد ألمانيا والولايات المتحدة لموجة من الإصابات بكوفيد-19 مدفوعة بمتغيرات أوميكرون الجديدة شديدة العدوى سريعة الانتشار. فيما تستعد الحكومتان لحملات جديدة لتعزيز اللقاحات.