السجن لضابط في الجيش الألماني بتهمة الإعداد لشن هجمات

أدانت محكمة ألمانية ضابطا في الجيش الألماني بتهمة الإعداد لهجمات، حيث انتحل صفة لاجئ سوري.



وقضت محكمة فرانكفورت الإقليمية العليا اليوم الجمعة بسجن المتهم فرانكو أيه. لمدة خمس سنوات وستة أشهر.



وكان المتهم حصل على هوية مزورة كلاجئ سوري حتى يتم توصيف الهجمات التي خطط لها على أنها عمل إرهابي قام به طالب لجوء معترف به.



وقال الادعاء العام إن نية المتهم كانت تقويض الثقة في سياسة اللجوء الخاصة بالحكومة الألمانية.



وبحسب البيانات، خطط الضابط لشن هجمات تستهدف ساسة رفيعي المستوى وشخصيات عامة.



ونفي فرانكو أيه. التهم الموجهة إليه، لكنه اعترف بتخزين أسلحة وذخيرة استعدادا لانهيار النظام العام في ألمانيا.



وتم القبض على المتهم في مطار فيينا في شباط/فبراير 2017 عندما حاول استعادة مسدس محشو من مخبأ بمرحاض المطار. ولم يتضح من أين جاء السلاح أو ما الذي كان ينوي المتهم أن يفعل به.