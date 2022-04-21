 إصابة 9 أشخاص فى حادث مروري بطريق سفاجا- الغردقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 9 أشخاص فى حادث مروري بطريق سفاجا- الغردقة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 15 يوليه 2022 - 11:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 يوليه 2022 - 11:13 ص
أصيب اليوم الجمعة 9 أشخاص بإصابات مختلفة في حادث مروري بطريق سفاجا/الغردقة.
وكان مركز عمليات البحرالأحمر قد تلقي اخطارا من إدارة الطوارئ بمديرية الصحة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق سفاجا/الغردقة ، وعلي الفور تم دفع سيارات الإسعاف الي موقع الحادث وإخلاء المصابين إلى مستشفى الغردقه العام حيث تم نقل 7 أشخاص الي استقبال مستشفي الغردقة العام وحالتين إلي احدى المستشفيات الخاصة .
ومن جانبه ..وجه الدكتور اسماعيل العربي مدير مديرية الصحة بالبحرالأحمر بتوفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمصابين ، فيما أخطرت الأجهزة الأمنية للتحقيقات .

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