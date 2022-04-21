إصابة 9 أشخاص فى حادث مروري بطريق سفاجا- الغردقة

أصيب اليوم الجمعة 9 أشخاص بإصابات مختلفة في حادث مروري بطريق سفاجا/الغردقة.

وكان مركز عمليات البحرالأحمر قد تلقي اخطارا من إدارة الطوارئ بمديرية الصحة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق سفاجا/الغردقة ، وعلي الفور تم دفع سيارات الإسعاف الي موقع الحادث وإخلاء المصابين إلى مستشفى الغردقه العام حيث تم نقل 7 أشخاص الي استقبال مستشفي الغردقة العام وحالتين إلي احدى المستشفيات الخاصة .

ومن جانبه ..وجه الدكتور اسماعيل العربي مدير مديرية الصحة بالبحرالأحمر بتوفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية للمصابين ، فيما أخطرت الأجهزة الأمنية للتحقيقات .