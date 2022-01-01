 فيديو.. محافظ الغربية: لن يتم غلق مستشفى 57357 للسرطان في طنطا - بوابة الشروق
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فيديو.. محافظ الغربية: لن يتم غلق مستشفى 57357 للسرطان في طنطا


نشر في: الجمعة 15 يوليه 2022 - 8:41 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يوليه 2022 - 8:41 م

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه كان هناك توجيه من مستشفى 57357 من القاهرة بإلغاء فرع المستشفى الموجود في الغربية بعد وجود قصور في التبرعات المالية للمستشفى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، أن الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس الأمناء لمستشفى 57357 أبدى كل التعاون لعدم إغلاق المستشفى فرع الغربية لمصلحة أكثر من 20 مريضا شهريا يترددون على المستشفى.

وتابع أنه سيعقد اجتماع غدا السبت؛ لإيجاد حلول لعدم غلق مستشفى السرطان 57357 فرع طنطا، موضحا أن تلقى المئات من الرسائل يرغب أصحابها في التبرع للمستشفى.

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