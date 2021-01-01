 بايدن يثير مسألة مقتل خاشقجي في محادثاته مع ولي العهد السعودي - بوابة الشروق
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بايدن يثير مسألة مقتل خاشقجي في محادثاته مع ولي العهد السعودي

القدس (د ب أ)
نشر في: الجمعة 15 يوليه 2022 - 11:13 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يوليه 2022 - 11:13 م
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، إنه أثار قضية مقتل جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض الذي كان يعمل في صحيفة واشنطن بوست في محادثاته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي نفى أي مسؤولية له.

وقال بايدن: "قال لي بشكل أساسي إنه ليس مسؤولا شخصيا. أشرت إلى أنني اعتقدت أنه كذلك". وأضاف "كنت صريحا ومباشرا في مناقشته. لقد أوضحت وجهة نظري بوضوح".

وتعليقا على تغريدة من خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، انتقدته فيها بسبب تبادله التحية مع ولي العهد السعودي، قال بايدن: "آسف لأنها تشعر بهذه الطريقة. كنت صريحا من قبل، وكنت صريحا اليوم".

ولقي خاشقجي حتفه في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

وتقول وكالات الاستخبارات الأمريكية إن محمد بن سلمان هو الذي أمر بالقتل.

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