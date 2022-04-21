ارتفاع غير متوقع لعدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 9 يوليو الحالي على خلاف التوقعات.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي ارتفع إلى 244 ألف طلب بزيادة قدرها 9000 طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 235 ألف طلب وفقا للبيانات الأولية. وكان المحللون يتوقعون استقرار عدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي عند نفس مستواه في الأسبوع السابق.

ومع الارتفاع غير المتوقع، وصل عدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ الأسبوع المسجل في 20 نوفمبر 2021.

في الوقت نفسه ذكرت الوزارة أن متوسط عدد الطلبات للأسابيع الأربعة الماضية ارتفع إلى 235750 طلبا بزيادة قدرها 3250 طلبا عن الأسبوع السابق الذي سجل 5ر232 ألف طلب وفق البيانات الأولية.

وأضافت الوزارة أن عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة تراجع خلال الأسبوع المنتهي يوم 2 يوليو الحالي بمقدار 41 ألف طلب إلى 331ر1 مليون طلب.

في الوقت نفسه ارتفع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية بمقدار 5250 طلبا إلى مليون و5ر339 ألف طلب، مقابل مليون 334250 طلبا في الأسبوع السابق