أكد رابح غربي المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لرجال كرة اليد أن المنتخب المصري له طابع عالمي ويؤدي أداء أوروبي ويمتلك العديد من اللاعبين المميزين.

وأضاف أن منتخب بلاده أضاع العديد من الفرص خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وشدد أن محاربي الصحراء سيعملون على تدارك الهزيمة سريعا قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية القوية والتي ستكون بداية استعادة أمل الصعود لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها مطلع العام المقبل بدولتي السويد وبولندا.

وأوضح أن الفراعنة يمتلكون جيل تاريخي قادر على الهيمنة على بطولات أفريقيا حتى عام 2030 حيث أن مصر لديها مجموعة مميزة من اللاعبين المصنفين عالميًا كما أن أبناء النيل لديهم أجيال صاعدة مميزة استطاعت مؤخرا التتويج بلقب بطولة العالم للناشئين وحصد برونزية بطولة العالم للشباب.