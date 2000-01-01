استطاعت ناردين إيهاب لاعبة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة التأهل إلى دور ال 64 الرئيسي بمنافسات بطولة العالم للمبارزة المقامة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 15 يوليو حتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

اكتسحت نادرين بطلة رومانيا بيانكا بينيا بنتيجة 15-5، وبذلك تأهلت ناردين لاستكمال المنافسات يوم الاثنين المقبل والتي ستشهد باقي المباريات من دور ال 64 الرئيسي وحتى الدور النهائي.

وقال السيد سامي المدير الفني لسلاح سيف المبارزة في تصريحات للجنة الاعلامية :" البطولة مليئة بالدول المصنفة عالميا في اللعبة ،وهذا يساعد في نجاح البطولة ، ويزيد من صعوبتها" .

وتابع:" جميع اللاعبات قدمن في الدور الأول أداء فني راقي ،الأخطاء كانت قليلة للغاية ، وهذا ناتج عن التدريب وواضح من خلال النتائج" .

وأشار المدير الفني لسلاح سيف المبارزة :" الهدف الأسمى لنا الإعداد القوي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ،بطولة العالم تعد محطة مهمة لنا لتجميع النقاط التي تؤهلنا إلى الأولمبياد ومنها أيضا المنافسة على البطولة، وحاليا مصر تعد من أفضل 16 دولة مصنفة على العالم في لعبة السلاح".

وقال المدير الفني عن تأهل ناردين إيهاب :" تأهل ناردين لم يأتي صدفة ،ناردين لديها العديد من المهارات الفنية والأدوات لتخطي دور ال 64، سندرس اللاعبة التي سوف تواجه ناردين بالفيديو ،حتى تستطيع استكمال المشوار للأدوار النهائية". و

تشهد البطولة مشاركة 2000 فردا منهم 957 لاعباً ولاعبة يمثلون 105 دولة.