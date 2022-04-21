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قال مصطفى ميسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، إن فريقه قدم مباراة مميزة أمام الاتحاد السكندري، مساء الخميس بالدوري.

وأضاف مصطفى ميسي خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، إن مستوى سيراميكا كليوباترا يتطور تحت قيادة المدرب أحمد سامي، والنتائج تدل على ذلك.

وأكمل:«سيراميكا كليوباترا يستحق مكانة أفضل، ونحن نعمل حاليا على تحقيق نتائج جيدة من أجل التواجد بمركز متقدم بجدول ترتيب الدوري الممتاز».

وشدد :«سنغلق صفحة مباراة الاتحاد ونبدأ التركيز على لقاء المقاولون العرب، المباراة ستكون صعبة خاصة وان منافسنا يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية للهروب من مناطق الهبوط».

وأتم :«هيثم شعبان له فضل كبير عليً، وأنا أعترف بذلك، كما أن أحمد سامي، ساهم في تطوير مستواي بشكل كبير».