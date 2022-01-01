وزير الإسكان يتابع مشروعات تطوير البنية الأساسية بمدينة برج العرب الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم الأعمال بمشروعات تطوير البنية الأساسية الجارية بمدينة برج العرب الجديدة، والتي تشمل قطاعات المرافق والطرق والكهرباء والاتصالات ، وغير ذلك .

واستعرض الوزير، عدداً من مشروعات المرافق، ومنها إعادة تأهيل وتوسعة محطة المعالجة بنظام برك الأكسدة، وشبكات المرافق بعدة مناطق بالمدينة، بجانب أعمال التطوير الجارية بالطرق ومداخل المدينة .

وأكد وزير الإسكان، على الالتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذ المشروعات في المواعيد المقررة، مع مراعاة معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالتنفيذ لبحث أي مشكلات تعوق التنفيذ، ودفع العمل بالمشروعات.

وأوضح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه في قطاع المرافق، جارٍ تنفيذ 6 مشروعات بقيمة مليار جنيه، وبالنسبة لمشروعات الكهرباء، جارٍ تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الكهرباء بقيمة إجمالية 275 مليون جنيه، وفي قطاع الاتصالات، جارٍ تنفيذ مشروعين بقيمة 14 مليون جنيه وهما، شبكة التليفونات ( الرئيسية + الثانوية) والأعمال المدنية للشبكة الثانوية للمجاورتين (2 ، 3) بالحي السكنى السابع، والأعمال المدنية الرئيسية لشبكة تليفونات المجاورات (4،3،2،1) بالحي السكنى السادس، وفيما يتعلق بالمباني الخدمية، جارٍ تنفيذ مشروع حضانة بالمجاورة الثالثة بالحي السكنى الثاني بقيمة 2.6 مليون جنيه.

وأشار، إلى أنه جارٍ اتخاذ إجراءات الطرح لعدد من المشروعات الهامة في العديد من المجالات التنموية بالمدينة منها مشروع تنفيذ شبكة كهرباء المجاورتين (5أ ، 5ب) بالحي السكنى السادس، وزراعة وتجميل موقع 134 عمارة إسكان اجتماعي بالحي الثامن، وتصميم شبكات الري الداخلية للأحياء (1، 2، 3، 7، 8).