الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات مدتها 20 عاما بقيمة 14 مليار دولار

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس اعتزامها بيع سندات مدتها 20 عاما بقيمة 14 مليار دولار خلال الشهر الحالي.

وذكرت الوزارة أنها ستعلن نتيجة مزايدة بيع السندات يوم الأربعاء المقبل.

باعت الوزارة خلال الشهر الماضي سندات مدتها 20 عاما بقيمة 14 مليار دولار وكان الطلب عليها أعلى من المتوسط.

يأتي إعلان تفاصيل خطة بيع سندات مدتها 20 عاما، بعد إعلانها خلال الأيام الثلاثة الماضية بيع 3 طروح سندات بمدد 3 سنوات و10 سنوات و30 سنة.

وكان الطلب على السندات الثلاثية في حدود المتوسط وعلى السندات العشرية أقل من المتوسط ، وعلى السندات الثلاثينية فوق المتوسط.