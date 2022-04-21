الصين: تدابير لتعزيز واستقرار التجارة الخارجية في النصف الثاني من العام

قالت المتحدثة باسم وزارة التجارة في الصين، شو جيويه تينج ، إن بكين تعتزم اتخاذ سلسلة من التدابير لتحقيق استقرار وتحسين نوعية التجارة الخارجية خلال النصف الثاني من العام الجاري لتعزيز مرونتها.



وأضافت شو في مؤتمر صحفي أن التجارة الخارجية بالصين أظهرت مرونة قوية في النصف الأول من العام الجاري، وتغلبت على التأثيرات المعاكسة الناجمة عن عدة عوامل داخل البلاد وخارجها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة.



وأظهرت نتائج بيانات جمركية ارتفاع التجارة الخارجية للبضائع في الصين قفزت بنسبة 4ر9 في المئة على أساس سنوي، مقارنة مع الرقم السابق المرتفع المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 8ر19 تريليون يوان (حوالي 94ر2 تريليون دولار أمريكي).



وذكرت شو أن التجارة الخارجية للصين لاتزال تواجه عوامل غموض وعدم استقرار في النصف الثاني من العام الجاري، ما يوجب ضرورة بذل جهود لتحقيق استقرار وحدات السوق وضمان الإنتاج والتداول. كما سيتم أيضاً بذل جهود لدعم الشركات في كسب مزيد من الفرص وحفز زخم نمو جديد من خلال الابتكارات.



وستُوجّه البلاد المؤسسات المالية لدعم شركات التجارة الخارجية في خفض تكاليفها بدقة، وتسريع خصومات ضريبة التصدير لتيسير الضغوط المالية على هذه الشركات، وتسهيل تماشي الإمداد والطلب في الشحن لتخفيض دفعات الشركات في هذا القطاع.



وذكرت شو أن الصين ستزيد الدعم للإنتاج والتشغيل لشركات التجارة الخارجية وتضمن تدفقا سلسا للوجستيات في الوقت المحدد لتساعد الشركات على خفض التكاليف في الصادرات والواردات.

كما سيتم بذل المزيد من العمل لتوجيه شركات التجارة الخارجية لتوسيع السوق الدولية مع اتفاقيات التجارة الحرة الموجودة، وستواصل البلاد تنظيم معارض دولية، مثل معرض الصين الدولي للاستيراد، ومعرض الصين للواردات والصادرات، إلى جانب تشجيع السلطات المحلية والجميعات الصناعية على إقامة معارض على الانترنت.



وأوضحت شو أنه، ومن أجل إحداث نقاط نمو جديدة في هذا القطاع، ستشجع الصين تصدير منتجات مبتكرة وخضراء ومميزة بقيمة إضافية عالية، كما ستحافظ على تطوير أشكال تجارية جديدة، بينها التجارة الإلكترونية عبر الحدود وخدمات التخزين في خارج البلاد، وتسريع نمو التجارة الرقمية والخضراء ووحدات السوق المتعلقة.