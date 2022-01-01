حملات متزامنة على المواقف ومحطات الوقود لمتابعة التعريفة بالإسكندرية

تفقد اللواء خالد جمعة السكرتير العام بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عدد من المواقف ومحطات الوقود؛ لمتابعة مدى انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بالتعريفة الجديدة ودون أي استغلال من السائقين.



كما تابع جمعة، مدى التزام المحطات بتركيب البانرات والملصقات بالمواقف والمدون عليها بيان كامل بتعريفة التسعيرة الجديدة.



وحررت المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالإسكندرية، 5 محاضر مخالفة متنوعة، ما بين محاضر الامتناع أو عدم الإعلان عن أسعار المواد البترولية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.



وشن محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية، حملات متزامنة صباح اليوم الجمعة، على المحطات تموين السيارات وإجراء الجرد الفعلي لأرصدة المواد البترولية في محطات تموين السيارات، والتأكد من عدم وجود تكدسات أو ازدحام فى محطات التموين وتوافر السلع والإعلان بشكل واضح للأسعار الجديدة.