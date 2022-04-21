حكم قضائي يلزم فولكس فاجن بإعادة مدير مفصول إلى العمل

قضت محكمة العمل في مدينة براونشفايج الألمانية اليوم الخميس بإلزام شركة فولكس فاجن بإعادة مدير مفصول من قسم تطوير محركات الديزل إلى العمل.

وقالت المحكمة إن على الشركة أن تمنح الرئيس السابق للقسم منصبا يحتفظ من خلاله بوضعه كعضو في الإدارة العليا.

وكان القرار في حكم المتوقع بعد جلسة محاكمة جرت في يونيو الماضي، وتم إعلان القرار الآن كحكم نهائي.

كان المدعي تحرك قضائيا ضد قرار فصله الذي أصدرته فولكس فاجن على خلفية فضيحة الديزل.

يذكر أن الفصل التعسفي للمدير كان تم إعلان بطلانه من الناحية القانونية في وقت سابق، لكن المدير تقدم في الدعوى الحالية بطلب ضد إجراء الفصل العادي (الذي يعلنه رب العمل من جانبه مع منح العامل مهلة لإنهاء التعاقد وذلك على عكس الفصل التعسفي).

وكان قد تم الشروع في إجراءات للتعويض عن الضرر وإجراءات جنائية بحق موظفين سابقين في أكبر شركة أوروبية لتصنيع السيارات وذلك بعد كشف النقاب عن فضيحة الديزل التي عرفت باسم "ديزل جيت" في سبتمبر 2015.

كما تم رفع العديد من الدعاوى أمام محاكم العمل في ألمانيا، وكانت فولكس فاجن طردت بعض قيادات الشركة ونجحت في تمرير قراراتها في بعض الحالات فيما نجح المدعون المتضررون في إبطال هذه القرارات في حالات أخرى.

وقالت المحكمة في قرارها الصادر اليوم إنها تعترف في الواقعة المنظورة بحق المدعي في استمرار تعيينه في منصب مشابه وفقا لتسوية تم إبرامها في عام 2018، لكنها رأت أن مطالب المدعي في الحصول على مكافآت بدءا من مايو 2020 وعلاوات من 2019 حتى 2021 وتعويض عن الضرر جراء سحب سيارة الخدمة وبطاقة الوقود الخاصة بها "غير مبررة في أغلبها" في الوقت الراهن.