 سلطنة عمان تؤكد حرصها على إدماج أبعاد التنمية المستدامة في خططها التنموية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سلطنة عمان تؤكد حرصها على إدماج أبعاد التنمية المستدامة في خططها التنموية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 15 يوليه 2022 - 11:25 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 يوليه 2022 - 11:25 ص
أكدت سلطنة عمان حرصها على إدماج أبعاد وأهداف التنمية المستدامة في استراتيجيات وخطط التنمية فيها، ورصد الميزانيات الكفيلة بتحقيقها على المديين المتوسط والطويل.
وقال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي الحارثي - أمام الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في الأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية - إن أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030، أصبحت مكونا مهما من مكونات ومحاور رؤية عمان 2040، مؤكدا أهمية تضافر الجهود الدولية للتغلب على آثار جائحة كوفيد-19، والعمل من أجل الوصول للأهداف المرجوة للاستدامة مع العام 2030.

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